Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ливрея болида «Ред Булл» будет вдохновлена «Торо Россо»

Ливрея болида «Ред Булл» будет вдохновлена «Торо Россо»
Комментарии

«Ред Булл» представит одноместный автомобиль в четверг, 8 февраля, в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Ожидается, что ливрея будет повторять концепцию, цвета, уже реализованные «Торо Россо» в последние годы, прежде чем название было изменено на «Альфа Таури». Об этом сообщает it.motorsport.

По данным источника, благодаря расширению взаимодействия между «Ред Булл» и Visa Cash App RB появится несколько компонентов потрясающего RB19, который разработан Адрианом Ньюи. Этими компонентами будет оснащён одноместный болид.

Ранее стало известно, что автомобиль команды Visa Cash App RB (бывшая «Альфа Таури») сразу получит индекс 02. Болид, на котором команда будет выступать в следующем сезоне, будет называться VCARB02.

Материалы по теме
Новый болид «РБ» получит сразу индекс 02
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android