Ливрея болида «Ред Булл» будет вдохновлена «Торо Россо»

«Ред Булл» представит одноместный автомобиль в четверг, 8 февраля, в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Ожидается, что ливрея будет повторять концепцию, цвета, уже реализованные «Торо Россо» в последние годы, прежде чем название было изменено на «Альфа Таури». Об этом сообщает it.motorsport.

По данным источника, благодаря расширению взаимодействия между «Ред Булл» и Visa Cash App RB появится несколько компонентов потрясающего RB19, который разработан Адрианом Ньюи. Этими компонентами будет оснащён одноместный болид.

Ранее стало известно, что автомобиль команды Visa Cash App RB (бывшая «Альфа Таури») сразу получит индекс 02. Болид, на котором команда будет выступать в следующем сезоне, будет называться VCARB02.