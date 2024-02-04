Грожан объяснил, почему Хэмилтон решил перейти в «Феррари»

Экс-пилот Формулы-1, француз Ромен Грожан высказался по поводу перехода Льюиса Хэмилтона в «Феррари».

«Я был удивлен. Не ожидал, что Льюис уйдет из «Мерседеса». Он превосходно себя там чувствовал. Но помните 2012 год? Льюис решил бросить себе вызов и перешел из «Макларена» в «Мерседес». Все были очень удивлены, особенно учитывая, что он вырос в «Макларене» и долгое время был протеже Рона Денниса. К тому же у «Мерседеса» тогда были большие трудности.

Думаю, он хочет чего-то нового. Рядом с Шарлем Леклером это будет интересный дуэт, на который будет интересно посмотреть. Льюис не боится трудностей. Когда он начинал в «Макларене», кто был его партнером по команде? Фернандо Алонсо, один из самых быстрых и конкурентоспособных напарников, которые только могут быть в Формуле-1. Леклер будет очень хорошим ориентиром.

«Феррари» — уникальная гоночная команда, самая культовая в мире», — приводит слова Грожана Racingnews365.