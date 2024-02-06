Штайнер назвал ключевой момент, в котором он не сошёлся с владельцем «Хааса»

Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер рассказал, что во время работы в американской команде не сошёлся с её владельцем Джином Хаасом во взглядах относительно будущего гоночного коллектива. По словам Штайнера, Хаас, в отличие от него, не видел необходимости продолжать инвестировать в команду.

«Я хотел, чтобы в команду продолжались инвестиции, а он – нет. У нас просто были разные взгляды на то, как всё должно развиваться. Это не критика команды. Это реальность. Ограничение бюджета полностью изменило Формулу-1. Старые структуры больше не работают. «Макларен», «Уильямс», «Альфа Таури» уже два года инвестируют в инфраструктуру, чтобы иметь больше бюджета для операционных расходов. Если не следовать этому примеру, рассчитывать на то, чтобы идти в ногу со временем, не приходится. Если хочешь привлечь новых людей, нужно предложить им приятную обстановку. В противном случае никто не придёт», — приводит слова Штайнера GrandPrix со ссылкой на Auto Motor und Sport.