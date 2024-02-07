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Ральф Шумахер рассказал, кто в «Феррари» сыграл ключевую роль в переходе Хэмилтона

Ральф Шумахер рассказал, кто в «Феррари» сыграл ключевую роль в переходе Хэмилтона
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Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер высказал мнение, что руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр сыграл решающую роль в приглашении Льюиса Хэмилтона в команду.

«Без сомнения, ключевую роль при выборе сыграл именно он», — приводит слова Ральфа издание Sky Sports.

Напомним, Хэмилтон будет выступать за «Мерседес» ещё один сезон, после чего станет гонщиком «Скудерии». Ранее сообщалось, что при переговорах с Льюисом «Феррари» продемонстрировала уверенность, что находятся на правильном пути и в 2026 году, когда будут введены новые правила, сможет всерьёз побороться за титул. Кроме того, говорилось, что совокупные доходы семикратного чемпиона Формулы-1 в «Феррари» вырастут до $ 100 млн в год.

Ранее Ральф также предположил, сделал ли Хэмилтон выбор в пользу «Феррари» из-за его брата Михаэля Шумахера.

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