Россиянин Бедрин выступит за команду Формулы-3 в 2024 году

Команда гоночной серии «Формула-3» PHM AIX Racing объявила о подписании контракта с россиянином Никитой Бедриным, который представит её в сезоне-2024.

«Присоединение Никиты к кампании 2024 года — это важный шаг на пути нашей команды в академии. Никита показал в Арабской Формуле-4, что является не только невероятным командным игроком, но и одним из лучших на стартовой решётке», — приводит слова основателя команды Пауля Мюллера пресс-служба.

«Очень рад заполучить эту возможность. Новость появилась в последнюю минуту, предстоит тяжёлая работа. Спасибо PHM и AIX за то, что сделали это возможным, я готов отдать все силы», — сказал Бедрин.

В минувшем сезоне Формулы-3 Бедрин представлял команду Jenzer Motorsport и дважды оказывался на подиуме, став по итогам чемпионата 18-м.