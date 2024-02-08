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Хюлькенберг заявил, что просто пошутил про контракт с «Хаасом»

Немецкий гонщик Нико Хюлькенберг опроверг заявление известного автоспортивного журналиста Алекса Харрингтона о том, что он продлил контракт с командой «Хаас».

Сегодня Харрингтон написал, что Хюлькенберг подтвердил ему, что продлил контракт с «Хаасом» на 2025 год. Нико оперативно опроверг это сообщение.

«Не верьте всему. Кто-то воспринял шутку слишком серьёзно», — написал Нико Хюлькенберг на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).

Нико Хюлькенберг выступает за «Хаас» с 2023 года, заменив в составе этой команды соотечественника Мика Шумахера. В прошлом сезоне он занял 16-е место в личном зачете, набрав девять очков. Команда «Хаас» заняла последнее, 10-е место в зачёте Кубка конструкторов.

36-летний гонщик является рекордсменом по числу Гран-При без подиумов – Нико провёл 182 гонки Формулы-1 без попадания в призовую тройку.