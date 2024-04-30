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Энтони Дэвидсон: рынок пилотов Формулы-1 вот-вот взорвётся, придут новые гонщики

Энтони Дэвидсон: рынок пилотов Формулы-1 вот-вот взорвётся, придут новые гонщики
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Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Энтони Дэвидсон поделился мнением о положении дел на рынке пилотов.

«У меня действительно ощущение, что рынок пилотов вот-вот взорвётся. Не знаю, произойдёт ли это в ближайший уикенд, но, думаю, это случится скоро. И когда это произойдёт, у меня такое предчувствие, к нам придут новые гонщики, а нынешние пилоты могут уйти. Это будет довольно большая встряска», — приводит слова Дэвидсона Mirror со ссылкой Sky Sports.

Напомним, недавно стало известно, что Фернандо Алонсо продлил контракт с «Астон Мартин», а Нико Хюлькенберг покинет «Хаас» по окончании нынешнего сезона. Немец заключил соглашение с «Ауди». В начале этого года стало известно, что Льюис Хэмилтон начиная со следующего сезона перейдёт из «Мерседеса» в «Феррари».

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