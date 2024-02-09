Ландо Норрис представил дизайн нового шлема

Пилот британской команды Формулы-1 «Макларен» Ландо Норрис представил свой новый шлем, в котором он будет выступать в сезоне-2024.

Норрис опубликовал фотографии на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Фото: Из личного архива

Фото: Из личного архива

Фото: Из личного архива

Фото: Из личного архива

Фото: Из личного архива

Фото: Из личного архива

«Новый сезон, новый шлем и новые фото на паспорт», — написал Норрис.

В сезоне-2023 Формулы-1 «Макларен» занял четвёртое место в таблице Кубка конструкторов, набрав 302 очка. Победителем стала австрийская команда «Ред Булл», заработавшая 860 баллов. Ландо Норрис финишировал на шестом месте в личном зачёте пилотов. Британец набрал 205 очков. Чемпионом стал Макс Ферстаппен из «Ред Булл».

Ранее Норрис объяснил, почему продлил контракт с «Маклареном» и отказался от идеи перехода в «Ред Булл».