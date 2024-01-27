Норрис объяснил, почему отказался от идеи перехода в «Ред Булл»

Пилот «Макларена» Ландо Норрис ответил на вопрос о причинах продления контракта с командой на фоне слухов о серьёзном интересе к британцу со стороны «Ред Булл».

«Учитывая, что мы говорим о самой конкурентоспособной и успешной машине в истории Формулы-1, а также об одном из самых выдающихся гонщиков, то тот факт, насколько близко мы находились с ними в некоторых моментах сезона после слабого старта, довольно впечатляет.

Переход от потери очков практически в каждой гонке к тому, чтобы соперничать с, вероятно, самой успешной машиной, которая когда-либо была в Формуле-1, я думаю, показал мне и всем в «Макларене», что у нас есть всё необходимое, чтобы бросить им вызов.

Поэтому я хочу написать свою собственную главу и свою собственную историю, находясь в «Макларене» и ощущая на себе изменения в команде.

Конечно, это выглядит интересно, и в глубине души я часто думаю: «Что было бы, если бы я перешёл туда и чего я мог бы достичь» и так далее.

Но я доволен тем, где я нахожусь, мне комфортно, и я думаю, что для того, чтобы завоевать титул чемпиона мира, нужно быть счастливым и чувствовать себя комфортно там, где ты находишься, и я не думаю, что ты сможешь достичь этого, внезапно перейдя в другую команду. Вот почему я думаю, что остаться будет лучшим вариантом для меня», — приводит слова Норриса Sky Sports.