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Титульный спонсор «Хааса» отреагировал на уход Гюнтера Штайнера из команды

Титульный спонсор «Хааса» отреагировал на уход Гюнтера Штайнера из команды
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Титульный спонсор «Хааса» MoneyGram собирается продолжить работу с командой Формулы-1, несмотря на уход Гюнтера Штайнера с поста её руководителя. Об этом сообщил директор по маркетингу Грег Холл.

«Людям, которым был симпатичен Гюнтер, он всегда будет нравиться. Он отличный парень. С точки зрения гонок… тренеры постоянно меняются. Ты можешь быть отличным руководителем, но, если ты не добиваешься результатов, владельцы склонны вносить изменения. Я думаю, большинство людей это понимают. Мы же собираемся продолжать делать то, что делали в прошлом году», – приводит слова Холла Reuters.

Напомним, Штайнер являлся руководителем «Хааса» с момента дебюта команды в «Королевских гонках» в 2016 году. Во главе команды его сменил Аяо Комацу.

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