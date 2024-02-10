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«Феррари» показала новые красно-жёлто-белые комбинезоны

«Феррари» показала новые красно-жёлто-белые комбинезоны
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Команда Формулы-1 «Феррари» опубликовала дизайн новых комбинезонов, в которых её пилоты – монегаск Шарль Леклер и испанец Карлос Сайнс – будут выступать в сезоне-2024.

Комбинезоны выполнены в огненном дизайне, в красно-жёлто-белых цветах.

Комбинезон Феррари

Комбинезон Феррари

Фото: Ferrari

Комбинезон Феррари

Комбинезон Феррари

Фото: Ferrari

По итогам прошлого сезона «Феррари» заняла третье место в зачёте Кубка конструкторов, набрав 406 очков. Победителем в командном зачёте стала австрийская команда «Ред Булл», набравшая 860 баллов.

Шарль Леклер финишировал в личном зачёте на пятом месте с 206 очками, а Карлос Сайнс завершил сезон на седьмой строчке таблицы, набрав 200 очков.

Презентация болида команды «Феррари» 2024 года запланирована на 13 февраля.

Напомним, с 2025 года за «Феррари» будет выступать Льюис Хэмилтон, а Карлос Сайнс покинет команду.

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