Трансферный шок в Ф-1: «Мерседес» экстренно собирает команду на фоне ухода Хэмилтона. LIVE

Невероятный переполох в Формуле-1: по неофициальной, но подтверждённой огромным количеством источников информации, семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон решил сменить «Мерседес» на «Феррари» в сезоне-2025. О контракте британца могут объявить уже сегодня, 1 февраля.

Собираем в нашей онлайн-трансляции всю последнюю информацию и слухи — о переходе Хэмилтона, будущем Карлоса Сайнса, возможных кандидатах на место Льюиса в «Мерседесе» и так далее.

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