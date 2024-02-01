Трансферный шок в Ф-1: «Мерседес» экстренно собирает команду на фоне ухода Хэмилтона. LIVE

Невероятный переполох в Формуле-1: по неофициальной, но подтверждённой огромным количеством источников информации, семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон решил сменить «Мерседес» на «Феррари» в сезоне-2025. О контракте британца могут объявить уже сегодня, 1 февраля.
Собираем в нашей онлайн-трансляции всю последнюю информацию и слухи — о переходе Хэмилтона, будущем Карлоса Сайнса, возможных кандидатах на место Льюиса в «Мерседесе» и так далее.
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По данным BBC, собрание на базе «Мерседеса» начнётся в 17:00 мск. Вероятно, в этот момент Тото Вольф официально объявит команде об уходе Хэмилтона. Очевидно, что тогда же или чуть позже пойдут и официальные объявления для журналистов и болельщиков. Ждём.
Хэмилтон заменит Сайнса уже в 2024-м?!
Со стороны La Gazzetta dello Sport поступила информация, что в теории Хэмилтон может перейти в «Феррари» даже не в 2025 году, а уже сейчас! Но это выглядит сомнительно. Во-первых, у Карлоса Сайнса есть действующий контракт — просто так высадить его не получится. Во-вторых, и «Мерседес» не будет отпускать такого пилота, если не имеет под рукой достойной замены (а семикратные чемпионы мира на скамейке запасных обычно не сидят).
Единственный реалистичный вариант, при котором Хэмилтон поедет за «Феррари» уже сейчас — это прямой обмен пилотами. То есть если «Мерседес» захочет взять Сайнса и быстро с ним договорится.
Вольф экстренно собирает сотрудников «Мерседеса»
По информации Sky Sports, на фоне предстоящего ухода Хэмилтона Тото Вольф решил экстренно провести собрание на базе «Мерседеса». Такие встречи нужны, чтобы работники всё узнали из первых рук, а руководство объяснило, как жить дальше.
Понятно, что на уходе Хэмилтона жизнь «Мерседеса» не заканчивается, тем более он должен провести за «Серебряные стрелы» ещё один сезон. Но всё-таки нужно хотя бы намекнуть, как быстро команда определится со сменщиком, и в целом заверить подчинённых, что всё будет хорошо.
Для начала систематизируем главную информацию за утро:
- Хэмилтон должен заменить в составе «Феррари» Карлоса Сайнса, чей контракт с «Феррари» истекает в конце 2024 года. Договориться о новом соглашении у испанца не вышло;
- Контракт Льюиса с «Мерседесом» рассчитан до конца сезона-2025, но, как выяснилось, в нём есть пункты, которые позволяют Хэмилтону покинуть команду досрочно;
- Целый ряд источников сообщил, что Льюис и «Феррари» уже обо всём договорились, контракт подписан. Объявить о нём могут сегодня-завтра.