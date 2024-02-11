Стало известно, когда Алонсо определится со своим будущим в «Астон Мартин»

Испанский гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо определится со своим будущим в команде по ходу сезона-2023, сообщает Marca.

На данный момент у испанца двухлетний контракт с командой.

Алонсо хочет увидеть, что из себя представляет новая машина, какие возможности для успеха она может ему дать, а также посмотреть на её развитие, которое в прошлом году оставляло желать лучшего. По разным причинам это была одна из тех машин, которые добились наибольшего прогресса зимой и наименьшего — по ходу 22 гонок в течение сезона.

О возможном продлении контракта с Астон Мартин должно быть объявлено в 2025 году.

Напомним, 42-летний Алонсо стал четвёртым по итогам минувшего чемпионата Формулы-1. Испанец, восемь раз оказывавшийся на подиуме, набрал одинаковое число очков с Шарлем Леклером из «Феррари», но по ряду дополнительных критериев оказался впереди.