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«Два месяца назад переход в «Феррари» не был его мечтой». Алонсо посмеялся над Хэмилтоном

«Два месяца назад переход в «Феррари» не был его мечтой». Алонсо посмеялся над Хэмилтоном
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Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо высказался по поводу британского пилота Льюиса Хэмилтона, подписавшего контракт с «Феррари».

«12 месяцев назад это не было его детской мечтой, не так ли? Ну или два месяца назад. У него была другая мечта.

Надеюсь, ему понравится этот опыт. Думаю, это особенная команда. Но всё становится ещё более особенным, когда ты побеждаешь. У них уже несколько лет очень быстрая машина, они сражаются за серьёзные вещи. Возможно, Льюис сможет привнести что-то дополнительное, что позволит им сражаться за чемпионство, ведь машина для этого есть.

В конце прошлого года, даже с учётом доминирующей машины «Ред Булл», «Феррари» была способна соответствовать их времени на круге и быть быстрее их в большинстве квалификаций. Так что, думаю, машина должна быть достаточно быстра», — приводит слова Алонсо Motorsport.

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