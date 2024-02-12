Менеджер Алонсо встретился с Вольфом на фоне слухов об интересе «Мерседеса» к Фернандо

Бывший руководитель команд «Бенеттон» и «Рено» Флавио Бриаторе разместил новый пост у себя в социальных сетях, где показал фото с главой «Мерседеса» Тото Вольфом.

«Завтра с Тото Вольфом на Pasticceria Cova Montecarlo», — подписал фотографию Бриаторе.

Фото: Из личного архива Флавио Бриаторе

Отметим, что Флавио является давним менеджером испанского гонщика Фернандо Алонсо, имя которого связывают с немецкой командой после ухода Льюиса Хэмилтона в «Феррари» в 2025 году.

Ранее сообщалось, что Фернандо определится со своим будущим в британской команде по ходу сезона-2024. В прошлом сезоне Формулы-1 Алонсо занял четвёртое место в общем зачёте пилотов, набрав 206 очков. У его товарища по команде Лэнса Стролла, занявшего 10-е место, было 74 балла.