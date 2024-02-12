Алонсо: я единственный чемпион мира, кто доступен на 2025 год

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо высказался о собственных планах на 2025 год.

«Времени на подготовку к сезону мало, так что я не могу думать слишком много о будущем, я подожду несколько гонок. Я в курсе своей ситуации, которая уникальна. На решётке есть только три чемпиона мира — причём быстрых чемпиона мира, а то в прошлом бывало, что имелись некоторые чемпионы мира, но они не были так посвящены стремлению быть быстрыми. Вероятно, я единственный, кто доступен на 2025 год, так что я в хорошем положении.

Но в то же время когда я приму решение, хочу ли я выступать дальше, то в первую очередь и прежде всего я поговорю с «Астон Мартин», потому что они будут моим единственным приоритетом. Они дали мне возможность присоединиться к этой организации в прошлом году, и я горд быть её частью. С новой базой и всем, что происходит, у этой команды отличное будущее, и я хочу изучить все возможности выступать здесь долгие годы», — приводит слова Алонсо Sky Sports.