Лэнс Стролл поделился ожиданиями от сезона-2024

Пилот «Астон Мартин» канадец Лэнс Стролл поделился ожиданиями от предстоящего сезона.

«Я знаю, почему в прошлом году иногда было тяжело. Хотя было и много хорошего, мы хорошо завершили год.

Мы пытаемся по-настоящему развить машину прошлого года. У нас была сильная машина, она определённо открыла сезон. Мы начали очень сильно. Хотя были некоторые слабости на каких-то трассах. На базе очень, очень упорно потрудились над их исправлением, а также над развитием сильных сторон. Мы хотим совершенствоваться от первой и до последней гонки и делать машину сильнее на протяжении всего года», — сказал Стролл на пресс-конференции.

Напомним, сегодня, 12 февраля, «Астон Мартин» представил свой новый болид AMR24.