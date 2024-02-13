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Леклер и Сайнс показали новые шлемы для сезона Формулы-1 2024 года

Пилот «Феррари» Шарль Леклер разместил новый пост у себя в социальных сетях, где показал шлем, в котором будет выступать в предстоящем сезоне Формулы-1.

«Новый сезон, новый шлем. И уже сегодня я его надену», — написал Леклер.

Фото: Из личного архива Шарля Леклера

Фото: Из личного архива Шарля Леклера

Немного позже пресс-служба «Феррари» в соцсетях команды показала фото Леклера с Карлосом Сайнсом и новыми шлемами.

«Свежие новые шлемы для сезона 2024 года», — говорится в сообщении «Скудерии».

Фото: Из соцсетей «Феррари»

Напомним, по итогам сезона 2023 года «Скудерия» заняла третье место в Кубке конструкторов, уступив «Мерседесу» и «Ред Булл». Отметим, что в прошедшем сезоне, помимо представителей «Ред Булл» Макса Ферстаппена и Серхио Переса, лишь Сайнсу удалось одержать победу в гонке.

Ранее сообщалось, что президент «Феррари» лично предупредил Леклера о переговорах с Льюисом Хэмилтоном.