В Chrysler показали футуристичный концепт первого электромобиля. Он появится в 2025 году

Компания Chrysler представила концепт-кар Halcyon — эта машина должна стать первым электромобилем марки, ожидается, что она появится в 2025 году. Сообщается, что Halcyon воплощает в себе образ будущего от дизайнеров Chrysler и на 95% создан из экологически чистых материалов.

Электрический концепт-кар Chrysler Halcyon Фото: Stellantis

Отметим, что изначально первым электрическим Chrysler должен был стать автомобиль Airflow, однако от его производства компания отказалась в 2023 году.

Электрический концепт-кар Chrysler Halcyon Фото: Stellantis

Автомобиль создан на платформе STLA Large, а его кузов выполнен с использованием простых и аэродинамически эффективных форм. Создатели обещают водителям таких автомобилей беспрецедентный опыт вождения и целый набор современных цифровых решений — от искусственного интеллекта до продвинутых систем автопилота.

Интерьер Chrysler Halcyon Фото: Stellantis

Отмечается, что к 2028 году в Chrysler планируют перейти на производство исключительно электрических автомобилей.