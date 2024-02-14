Леклер поделился первыми ощущениями от работы на новом болиде

Пилот «Феррари» Шарль Леклер рассказал, как он чувствовал себя во время первого заезда на новом болиде команды SF-24.

«Я помню, что после первого круга в прошлом году, или если это был не первый круг, а первые три-четыре круга, я был не очень доволен поведением машины. Болидом было очень, очень трудно управлять. В этом году чувствуешь себя в машине намного лучше.

Но я не могу сказать, что это как-то сильно влияет на конкурентоспособность болида. Что же касается реальных ощущений на первых кругах, я бы сказал, что в этом году они у меня были лучше, чем в прошлом», — приводит слова Леклера F1i.

Напомним, по итогам сезона 2023 года «Скудерия» заняла третье место в Кубке конструкторов, уступив «Мерседесу» и «Ред Булл». Отметим, что в прошедшем сезоне, помимо представителей «Ред Булл» Макса Ферстаппена и Серхио Переса, лишь Карлосу Сайнсу из «Феррари» удалось одержать победу в гонке.