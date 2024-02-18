«Я сперва думал, это шутка». Норрис — о своей реакции на переход Хэмилтона в «Феррари»

Пилот «Макларена» Ландо Норрис рассказал, как он отреагировал на известие о контракте Льюиса Хэмилтона с итальянской командой «Феррари» на 2025 год. Для британца это стало большим сюрпризом, он четыре дня был во Вьетнаме без связи.

«Когда мой друг позвонил и сказал: «О, Льюис поедет за «Феррари», я сперва не поверил. Я просто ответил: «Ой, заткнись». Я подумал, что он пытается меня разбудить. В тот момент я ехал в автобусе и спал. Потом, когда все включили свои телефоны, то понял, что это правда.

Я был в отпуске во Вьетнаме, посетил пещеру Шондонг, она одна из крупнейших в мире. Естественно, я отключил телефон, был без связи четыре дня, просто наслаждался природой и людьми», — приводит слова Норриса Soymotor.