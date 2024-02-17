17-летний итальянец — один из главных кандидатов на замену Хэмилтона. Он правда так крут?

Италию многие называют чуть ли не родиной автоспорта. Странно, но при этом уроженцы Италии в последнее время крайне слабо показывают себя в главных автоспортивных сериях, в частности в Формуле-1. Однако эта ситуация вскоре может измениться. Сейчас весь автоспортивный мир говорит о молодом гонщике Андреа Кими Антонелли – пилоте из Болоньи, который только недавно вышел из картинга, но уже привлёк к себе внимание сообщества Формулы-1. Более того, некоторые с ходу «сажают» его в кокпит «Мерседеса», который в сезоне-2025 освободит Льюис Хэмилтон. Предлагаем разобраться, что заставляет всех вокруг говорить о парне 2006 года рождения и заслуживает ли он такого внимания.

Чего уже добился Антонелли

Кими начал заниматься картингом в возрасте семи лет и сразу же стал успешен. За восемь лет в детском автоспорте Антонелли выиграл все самые престижные турниры – от Winter Cup в Лонато и гранд-финала Easykart до чемпионата WSK и первенства Европы CIK-FIA. Безусловно, стоит отметить, что Андреа выступал в сильных командах на быстрой технике, но он с завидной регулярностью реализовывал потенциал своей машины и был удивительно стабилен для своего возраста. В 2019 году его заметили в «Мерседесе», и Андреа вступил юниорскую программу немецкой команды.

Статус юниора «Мерседеса», надёжные финансы и отличный темп позволили Антонелли уже в 15 лет перейти в формульные классы, дебютировав в итальянской Ф-4 в составе элитной «Премы» в сезоне-2021. Начало не было феерическим, но оказалось весьма достойным: 10-е общее место и четвёртое среди новичков при том, что Антонелли пропустил солидную часть сезона.

Следующий сезон в итальянской Ф-4 стал триумфальным для Кими: преодолев трудности на старте чемпионата, Антонелли выиграл серию с впечатляющим отрывом от конкурентов. Затем в 2023 году в составе всё той же «Премы» итальянец без всяких проблем с ходу выиграл престижный формульный турнир ФРЕКА. Помимо этого, на счету у Антонелли победы в Региональном чемпионате Ближнего Востока, Ф-4 ОАЭ и серии ADAC Ф-4.

Недавно было объявлено, что сезон-2024 Антонелли проведёт в Формуле-2 в составе «Премы». Таким образом, итальянец минует участие в Формуле-3, сразу получив шанс на выступление в главном турнире среди младших формул. Ранее Кими принял участие в постсезонных тестах «Мерседеса» на трассе в Абу-Даби.

Андреа Кими Антонелли Фото: Prema Racing

Стиль пилотирования

Антонелли выступал в разных гоночных сериях на совершенно разной технике и почти везде был успешен, что говорит о высокой степени универсальности итальянца. По сухому полотну Кими едет чисто и уверенно, причём на разноплановых треках. Нельзя сказать, что он силён на одном круге, так как Антонелли относительно редко выигрывает квалификации, зато юный талант быстр и стабилен на дистанции – может держать высокий темп и очень часто ставит лучшее время круга. По дождю Кими, как правило, имеет солидное преимущество над конкурентами и может спокойно «привозить» по несколько секунд с круга (конечно, не всем, но тем не менее). По сравнению со своими сверстниками не склонен к ошибкам: почти все крупные потери очков Антонелли, как правило, связаны с проблемами технического характера. Итальянец редко ошибается под давлением и готов к позиционной борьбе.

Антонелли – однозначно не великий мастер обгонов. Его стиль – дождаться ошибки соперника или спокойно опередить на прямой: в карьере Кими довольно мало случаев агрессивной борьбы, к которой склонны молодые пилоты.

Можно сказать, что у Антонелли довольно зрелая психология. Он чётко понимает, что судьба гонки не решается в первом повороте, а судьба чемпионата – в одном заезде. Он предпочтёт спокойно доехать вторым и сохранить минимум, чем рискнуть дотянуться до максимума. Антонелли едет стабильно – в этом его отличие от подавляющего большинства коллег по младшим формулам. Вероятно, именно это однажды заинтересовало молодёжную программу «Мерседеса».

Андреа Кими Антонелли Фото: Prema Racing

Что говорят эксперты

Как уже было отмечено, автоспортивная общественность по достоинству оценила талант Антонелли. Предлагаем подробно остановиться на некоторых выражениях.

Карун Чандхок: «Я впервые увидел Антонелли на тестовых заездах на «Сильверстоуне». Он опередил своих конкурентов на семь или восемь секунд. Для меня это была сенсация, и я сразу написал Джеймсу Ваулзу, который был наставником Кими в картинге. Он согласился с тем, что этот парень потрясающий. Далеко не все тинейджеры переносят свой уровень в Формулу-1 из низших лиг, но за последнюю неделю я обсудил этого парня с тремя разными специалистами — все в восторге от него. Он лучший юниор после Макса Ферстаппена. Я вижу Антонелли в «Уильямсе» в следующем году».

Ханс-Йоахим Штук: «Кто подходит «Мерседесу»? Уверен, обсуждения уже идут. Топ-пилот, способный возглавить команду, уже есть, и это Джордж Расселл. Возможно, стоит рискнуть и сделать ставку на новичка в лице Андреа Кими Антонелли, который всё выигрывает. Если это возможно, то почему бы и нет? Сейчас открыты все двери, а Вольф достаточно умён, чтобы принять верное решение».

Марк Хьюз – о замене Хэмилтона в «Мерседесе»: «Это вполне может быть Андреа Кими Антонелли».

Андреа Кими Антонелли — член молодёжной программы «Мерседеса» Фото: Prema Racing

Какие у Антонелли перспективы

В общем, у Кими есть всё, чтобы в ближайшие годы попасть в Формулу-1 и даже закрепиться в элитной серии. Финансирование и имидж Антонелли находятся на исключительном уровне, поэтому судьба гонщика будет во многом зависеть от сезона-2024 в Формуле-2.

17-летний итальянец ещё никогда не выступал на таком высоком уровне. Однако примеры успешных выступлений в первый же сезон в Ф-2 есть, и их немало. Достаточно вспомнить Оскара Пиастри и Шарля Леклера, которые без видимых трудностей с ходу выиграли серию за рулём «Премы», в составе которой предстоит выступать и Антонелли.

Андреа Кими Антонелли Фото: Prema Racing

В случае успешного выступления в сезоне-2024 Антонелли имеет отличные шансы занять место в кокпите «Уильямса» в сезоне-2025. Почему сразу не «Мерседес»? Зная определённую «карьерную лестницу» в Формуле-1, рассчитывать на место в «Серебряных стрелах» уже в 2025-м всё-таки не приходится. Достаточно вспомнить, вероятно, не менее талантливого Джорджа Расселла, который перед попаданием в состав «Серебряных стрел» несколько лет «страдал» в «Уильямсе».

Помимо этого, обратим внимание на отсутствие регулярных тестов у Антонелли на машинах Ф-1 на базе «Мерседеса». Наконец, брать юнца на позицию боевого пилота – не в принципах босса немецкой команды Тото Вольфа. Ему нужен надёжный гонщик, который будет предсказуем и стабилен. Однако попасть в партнёрский для немцев «Уильямс» Антонелли вполне может – это будет своеобразной подготовкой перед попаданием в топ-команду.

Очевидных препятствий для провала Антонелли в Формуле-2 нет. Безусловно, Кими является одним из главных фаворитов сезона-2024 и имеет солидные шансы на победу, а потому болельщики с родины «Феррари» могут спать спокойно: шанс того, что в «Королевских автогонках» снова будет быстрый итальянец, очень велик.