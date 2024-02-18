Шарль Леклер прилетел в Узбекистан

Пилот «Феррари» Шарль Леклер прилетел сегодня в Ташкент по приглашению Федерации автоспорта и картинга Узбекистана (NAFKU).

В этой стране идёт подготовка к летнему заседанию Генассамблеи ФИА, мероприятие пройдёт в Самарканде, в его рамках ФИА будет отмечать своё 120-летие.

Монегаск является почётным гостем НАФКУ, он принял участие в автограф-сессии, пообщался с болельщиками.

Напомним, уже 21 февраля в Бахрейне на автодроме Сахир начнутся предсезонные тесты команд Формулы-1, они продлятся три дня. Гонщики получат возможность полноценно обкатать новые машины. Утренние сессии состоятся с 10:00 до 14:00 по московскому времени, дневные – с 15:00 до 19:00.

Там же с 29 февраля по 2 марта пройдет первый этап сезона – Гран-при Бахрейна.