Брандл: Хэмилтон не знает «Феррари», поэтому и хочет забрать с собой своих людей

Бывший пилот Формулы-1, ныне комментатор и эксперт Мартин Брандл заявил, что Льюис Хэмилтон хочет забрать с собой в «Феррари» несколько близких ему людей из «Мерседеса», так как первое время в итальянской команде он может чувствовать себя не в своей тарелке.

«После перехода в «Феррари» Льюис может поделиться с ними информацией о подходах, которые практикуются в «Мерседесе», об особенностях рабочих процессов, расскажет о своих предпочтениях в плане работы с машиной, о требованиях к технике. Но при этом ему будет необходимо влиться в коллектив, найти подход к новым для него людям, сработаться, а это трудно.

По-итальянски, в отличие от Шарля, он не говорит. Он пока не свой там, поэтому хотел бы забрать из «Мерседеса» несколько своих людей. Когда гонщик меняет команду, он хочет, чтобы рядом с ним были люди из его близкого окружения. Но я думаю, что к Льюису в «Феррари» будут относиться с таким уважением, что, даже если он попросит переставить задние колёса вперёд, они сразу сделают это», — заявил Брандл Sky Sports.