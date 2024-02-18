Карлос Сайнс назвал опасение, связанное с уходом из «Феррари»

Пилот «Феррари» испанец Карлос Сайнс-младший поделился опасениями касательно своего ухода из команды по окончании сезона-2024.

«Надеюсь, что предстоящий сезон это не последний шанс для меня побороться за титул. На рынке много вариантов, если говорить о 2025 годе, и я обязательно подберу наиболее интересные.

Очень важный год для меня, я по-прежнему в красном, и у меня по-прежнему есть цель стать чемпионом с «Феррари», ещё один шанс. Однако моя главная цель — стать чемпионом мира независимо от того, с кем я буду. Конечно, идеально было бы сделать это с «Феррари». Но если нет – надеюсь, в будущем будут и другие возможности», — цитирует Сайнса издание Racingnews365.

Ранее Сайнс ответил, готов ли помочь Леклеру в борьбе за титул в сезоне-2024.