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Сайнс ответил, готов ли помочь Леклеру в борьбе за титул в сезоне-2024

Сайнс ответил, готов ли помочь Леклеру в борьбе за титул в сезоне-2024
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Пилот «Феррари» испанец Карлос Сайнс, готовящийся покинуть команду по окончании сезона-2024, ответил на вопрос журналистов, готов ли он помочь напарнику Шарлю Леклеру в том случае, если последний станет претендентом на чемпионский титул.

«Конечно, я всегда был командным игроком. Я всегда был великолепным командным игроком, всегда был образцовым пилотом для любой команды. Я определённо помогу Шарлю, если понадобится, и я ожидаю, что Шарль поможет мне, если я буду бороться за титул чемпиона мира», — приводит слова Сайнса издание PlanetF1.

Напомним, ранее стало известно, что семикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон покинет «Мерседес» по окончании сезона-2024 и станет пилотом «Феррари».

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