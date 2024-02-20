Никита Бедрин назвал свою цель на сезон в Формуле-3

Российский пилот Никита Бедрин, который недавно присоединился к команде гоночной серии Формула-3 PHM AIX Racing, поделился ожиданиями от сезона-2024.

«Моя цель на сезон? Хотелось бы попасть в топ-5, но это будет непросто. Однако все в команде трудятся невероятно усердно, поэтому я верю, что в предстоящем сезоне мы добьёмся хороших результатов», — заявил Бедрин, отвечая на вопросы подписчиков в своих социальных сетях.

Отметим, что в минувшем сезоне Формулы-3 Бедрин представлял команду Jenzer Motorsport и дважды оказывался на подиуме, став по итогам чемпионата 18-м.

Напомним, 7 февраля команда гоночной серии Формула-3 PHM AIX Racing объявила о подписании контракта с россиянином Никитой Бедриным, который будет представлять её в сезоне-2024.