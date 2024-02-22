Предсезонные тесты Формулы-1: онлайн-трансляция второго дня и состав пилотов

22 февраля в 10:00 по московскому времени на Международном автодроме Бахрейна в Сахире стартует второй день предсезонных тестов Формулы-1. «Чемпионат» будет вести текстовую трансляцию каждого из дней испытаний.
Онлайн-трансляция второго дня тестов Формулы-1 в Бахрейне.
Состав участников второго дня тестов:
Серхио Перес (Red Bull) — до обеда;
Макс Ферстаппен (Red Bull) — после обеда;
Льюис Хэмилтон (Mercedes AMG F1);
Шарль Леклер (Ferrari) — до обеда;
Карлос Сайнс (Ferrari) — после обеда;
Оскар Пиастри (McLaren) — до обеда;
Ландо Норрис (McLaren) — после обеда;
Фернандо Алонсо (Aston Martin) — до обеда;
Лэнс Стролл (Aston Martin) — после обеда;
Пьер Гасли (Alpine) — до обеда;
Эстебан Окон (Alpine) — после обеда;
Логан Сарджент (Williams);
Юки Цунода (RB) — до обеда;
Даниэль Риккардо (RB) — после обеда;
Гуаньюй Чжоу (Stake) — до обеда;
Валттери Боттас (Stake) — после обеда;
Нико Хюлькенберг (Haas) — до обеда;
Кевин Магнуссен (Haas) — после обеда.