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«У вас в команде есть очень дорогой гонщик». Алонсо подколол Расселла и «Мерседес»

«У вас в команде есть очень дорогой гонщик». Алонсо подколол Расселла и «Мерседес»
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Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо пошутил над Джорджем Расселлом и его командой «Мерседес» по вопросу ограничения бюджетов команд Формулы-1.

На пресс конференции двукратный чемпион Формулы-1 Алонсо рассуждал о перспективах его команды на сезон-2024.

«Пока трудно сказать, это только тесты, и мы понятия не имеем, что делают остальные. Еще у нас всех мало времени на заезды – по полтора дня на гонщика. В таком сложном виде спорта иметь лимит бюджета в 200 миллионов $ на команду в год – это смешно…» — сказал Алонсо.

Его прервал Расселл, отметив, что лимит составляет 135 миллионов. Алонсо незамедлительно парировал: «да, но у вас есть очень дорогой гонщик, так что ваш бюджет составляет 200 миллионов или больше».

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