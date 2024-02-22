«У вас в команде есть очень дорогой гонщик». Алонсо подколол Расселла и «Мерседес»

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо пошутил над Джорджем Расселлом и его командой «Мерседес» по вопросу ограничения бюджетов команд Формулы-1.

На пресс конференции двукратный чемпион Формулы-1 Алонсо рассуждал о перспективах его команды на сезон-2024.

«Пока трудно сказать, это только тесты, и мы понятия не имеем, что делают остальные. Еще у нас всех мало времени на заезды – по полтора дня на гонщика. В таком сложном виде спорта иметь лимит бюджета в 200 миллионов $ на команду в год – это смешно…» — сказал Алонсо.

Его прервал Расселл, отметив, что лимит составляет 135 миллионов. Алонсо незамедлительно парировал: «да, но у вас есть очень дорогой гонщик, так что ваш бюджет составляет 200 миллионов или больше».