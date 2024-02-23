Ландо Норрис ответил на вопрос об упущенной возможности присоединиться к «Мерседесу»

Британский пилот команды «‎Макларен» Ландо Норрис заявил, что счастлив тем, где сейчас находится. В конце января он подписал новый долгосрочный контракт с «‎Маклареном».

«Я счастлив в «Макларене». Я мог бы подождать, у меня был выбор. Я знал, что на моём пути потенциально могли открыться возможности. Знал, какие возможности у меня были в прошлом году и были бы в этом году, что могло произойти или что в любом случае произойдёт в ближайшие пару лет. Никаких сожалений ни с какой из сторон.

Я чувствую себя уверенным в своей команде, уверен в том, чего мы можем достичь в будущем. Я очень доволен тем, где я нахожусь», — приводит слова Норриса RaceFans.

Напомним, шесть дней спустя после продления контракта Норриса с «Маклареном» стало известно, что гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон присоединится к «Феррари» в 2025 году. Норрис гипотетически мог бы заменить британца в немецкой команде.