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Леклер — быстрейший в финальный день тестов Ф-1, Расселл — 2-й, Ферстаппен — 4-й

В Бахрейне завершилась вечерняя сессия заключительного дня предсезонных тестов Формулы-1. Лучший результат показал пилот «Феррари» Шарль Леклер. На второй строчке протокола расположился пилот «Мерседеса» Джордж Расселл. Замкнул тройку лучших Гуаньюй Чжоу из команды «Стейк».

Отметим, трёхкратный чемпион мира Макс Ферстаппен стал четвёртым. При этом Шарль и Джордж показали результаты на более мягких шинах С4, а Макс — на более жёстких С3.

Предсезонные тесты Формулы-1 в Бахрейне. Третий день:

1. Шарль Леклер («Феррари») – 1.30,322 (74 круга).

2. Джордж Расселл («Мерседес») +0,046 (67 кругов).

3. Гуаньюй Чжоу («Стейк») +0,325 (85 кругов).

4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,433 (66 кругов).

5. Юки Цунода («РБ») +0,453 (53 круга).

6. Александер Албон («Уильямс») +0,662 (121 круг).

7. Оскар Пиастри («Макларен») +0,708 (91 круг).

8. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,837 (75 кругов).

9. Карлос Сайнс-младший («Феррари») +0,925 (71 круг).

10. Серхио Перес («Ред Булл») +1,161 (53 круга).

11. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1,364 (89 кругов).

12. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1,677 (49 кругов).

13 Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1,716 (46 кругов).

14. Ландо Норрис («Макларен») +1,786 (20 кругов).

15. Пьер Гасли («Альпин») +1,827 (47 кругов).

16. Кевин Магнуссен («Хаас») +2,731 )80 кругов).

17. Эстебан Окон («Альпин») +2,757 (55 кругов).

18. Валттери Боттас («Стейк») +3,206 (28 кругов).

19 Даниэль Риккардо («РБ») +6,693 (70 кругов).