Хэмилтон ответил на вопрос, выучит ли он итальянский язык перед переходом в «Феррари»

Британский гонщик команды Формулы-1 «Мерседес» Льюис Хэмилтон рассказал, что попробует выучить итальянский язык перед переходом в «Феррари», который состоится в 2025 году.

«Пока я не выучил ни один иностранный язык, но, естественно, попробую выучить итальянский. Помню, когда я гонял в картинге в Италии, то кое-что выучил. Надеюсь, эти знания мне пригодятся», – приводит слова Хэмилтона официальный сайт Формулы-1.

Напомним, Льюис Хэмилтон выступает в составе «Мерседеса» с 2013 года. За это время он успел завоевать с командой шесть чемпионских титулов в «Королевских гонках». Ещё один трофей он выиграл с «Маклареном». В сезоне Формулы-1 2023 года пилот занял третье место в общем зачёте, набрав 234 очка.