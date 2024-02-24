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Хэмилтон: будем работать над увеличением степени расового разнообразия в «Феррари»

Хэмилтон: будем работать над увеличением степени расового разнообразия в «Феррари»
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Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал ситуацию со степенью расового разнообразия в Формуле-1. В 2025 году гонщик перейдёт из немецкой команды в «Феррари».

«Я очень горжусь работой, которую мы проделали в «Мерседесе». С 2020 года мы добились больших успехов внутри команды. Думаю, что в этом плане мы опережаем все остальные команды, в автоспорте ещё предстоит проделать огромную работу.

Я постоянно общаюсь с исполнительным директором Формулы-1 Стефано Доменикали и надеюсь на дальнейшее сотрудничество с чемпионатом. Что касается «Феррари», им нужно много работать в этом направлении. Я уже сделал это приоритетной целью в разговоре с президентом Джоном Элканном, они рады этому», — приводит слова Хэмилтона TSN.

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