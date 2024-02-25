Серхио Перес: 20 гонок в сезоне было бы оптимальным вариантом

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес раскритиковал слишком жёсткий, по его мнению, календарь гонок Формулы-1 на сезон-2024, отметив, что с рекордным числом этапов на первый план для пилотов выйдет поддержание своего организма в хорошей форме.

«24 гонки — это слишком много. Это будет жестокий календарь для всех нас. Знаете, будет очень важно грамотно поддерживать организм в хорошей форме и не тратить энергию попусту. Думаю, если не гнаться за количеством, то 20 гонок было бы оптимальным вариантом. Но не мне решать.

В течение года нам предстоит много переездов, будет много обязательных мероприятий, поэтому важно грамотно спланировать свой сезон, чтобы сохранять свежесть и хорошую форму», — приводит слова Серхио Переса Total Motorsport.