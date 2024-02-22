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Серхио Перес рассказал о трудностях, с которыми столкнулся на тестах

Серхио Перес рассказал о трудностях, с которыми столкнулся на тестах
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Пилот «Ред Булл» Серхио Перес рассказал о трудностях, с которыми столкнулся во второй день тестов в Бахрейне, из-за которых команда дала ему возможность провести весь день за рулём машины.

«Я не ожидал, что проведу весь день за рулём, но из-за того, что в утренней сессии мне не удалось полноценно поработать, команда продлила мою сессию. И я ещё вернусь на трассу завтра с утра. RB20 стала шагом вперёд для команды, мы выбрали правильное направление в развитии машины.

Трасса в Бахрейне сложная по причине того, что её состояние меняется на протяжении дня, поэтому приходится использовать разные настройки машины, полагаясь на свои ощущения», — приводит слова мексиканского гонщика пресс-служба «Ред Булл».

Первоначально Серхио Перес должен был провести сегодня только утреннюю сессию, но из-за её досрочного завершения и из-за небольших проблем на машине с тормозами и с электрикой в команде позволили Пересу поработать и в дневной сессии. Серхио проехал 129 кругов и показал второе время дня.

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