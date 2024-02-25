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Гюнтер Штайнер рассказал, как Джин Хаас уволил его «странным образом»

Гюнтер Штайнер рассказал, как Джин Хаас уволил его «странным образом»
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Бывший руководитель «Хааса», а теперь эксперт на немецком телеканале RTL, Гюнтер Штайнер рассказал, как Джин Хаас уволил его из своей команды.

«Он позвонил мне. Это было совершенно неожиданно. Я ему говорю: «Хорошо, что ты хочешь мне сказать?»
Он говорит: «Я не хочу продлевать с тобой контракт». Я отвечаю: «В конце концов, это ваша команда, контракт истёк, так что вам решать. Что я могу поделать? Считаю ли я это правильным или нет? Что бы я ни сказал, вы с этим не согласитесь. Так что пусть будет так».

Это был очень короткий звонок. У нас не было обстоятельной беседы. Это было очень странно. Ты работаешь с кем-то 10 лет, и тебе вот так звонят… Это странно. Я был в порядке. Просто иду дальше. Всё в порядке», — приводит слова Штайнера Autocar.

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