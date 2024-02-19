Штайнер: после ухода из «Хааса» многие боссы команд Формулы-1 мне позвонили

Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер рассказал, как в Формуле-1 отнеслись к его уходу из американской команды.

«Многие писали мне, звонили, говорили: «Эй, Гюнтер, ты хорошо поработал», что приятно слышать от людей, которых я уважаю.

Я ушёл, воплотив мечту создать новую команду Формулы-1. Я отправился в путь с бизнес-планом, нашёл Джина — не он взял меня с собой, а я его. Это было захватывающее время. Тогда было так много людей, так много скептиков, которые говорили, что у нас ничего не получится, потому что было так много других команд, которые потерпели неудачу, но команда всё ещё существует.

У меня были другие идеи для команды, чем у Джина, но это нормально. Команда принадлежит ему, а не мне. Он может делать с ней всё, что хочет.

Оглядываясь назад, я до сих пор не могу понять, что же на самом деле было сделано за эти 10 лет, но это касалось не только меня. Там работало много людей, которые проделали фантастическую работу, и некоторые из них до сих пор там, что также является большим достижением — люди остаются в одной компании более 10 лет», — приводит слова Штайнера Racingnews365.