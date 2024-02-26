AMuS: к 2026 году ФИА намерена ужесточить финансовый регламент

Международная автомобильная федерация (ФИА) намерена ужесточить правила лимита бюджетов. Об этом информирует Auto Motor und Sport. Федерация собирается сделать этот шаг, так как в настоящий момент «команды продолжают использовать все уловки, чтобы обходить регламент».

Один из руководителей команды в беседе с изданием заявил, что в лучших командах сейчас работает 1500 человек. Такой широкий штат, пишет Auto Motor und Sport, связан с тем, что многие сотрудники работают по совместительству.

В качестве примера приводится новый технический директор «Макларена» Роб Маршалл, ранее работавший в «Ред Булл» по следующей схеме: 50% времени он уделял гиперкару RB17, 40% – Red Bull Powertrains и только 10% посвящал Формуле-1. Это означает, что только 10% зарплаты включены в операционный бюджет гоночной команды Ф-1.

Также сообщается, что «Ред Булл» основала пять дочерних компаний, в которых распределила своих сотрудников. Другие команды начали проделывать то же самое. По сведениям источника, теперь ФИА без одобрения гоночных коллективов планирует прописать в регламенте пункт, согласно которому в лимите будут учитываться в том числе зарплаты сотрудников, работающих в командах неполное время – причём это будет сделано независимо от того, сколько времени такие работники трудились в рамках проектов, связанных с Формулой-1.