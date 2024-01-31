В «Макларене» объяснили, почему ограничение бюджетов команд — выдающееся решение

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун выразил мнение, что введение потолка расходов в Формуле-1 привело к исчезновению явных аутсайдеров.

«Я думаю, что ограничение бюджетов команд стало выдающимся решением. Да, правила ещё не идеальны, но это нормально, что в таком молодом регламенте есть некие лазейки, над которыми ФИА сейчас работает.

Макс Ферстаппен провёл выдающийся и доминирующий сезон, если говорить о нём или его команде. Но если вычесть Макса из этого уравнения, мы получим сезон, в котором впервые в истории пять разных команд имели семь или более подиумов.

Я не могу вспомнить команду Формулы-1, которая занимала бы 10-е место в Кубке конструкторов, но регулярно боролась за попадание в третий сегмент квалификации. Думаю, мы все привыкли, что 10-я команда чемпионата обычно уступала времени поула около трёх секунд.

Так что я считаю, что введение потолка расходов привело к желаемым последствиям и повысило уровень конкуренции. Я могу сказать вам, что в пелотоне нет ни одной команды, которой было бы не под силу выйти в третий сегмент квалификации. Это и есть главное последствие введения ограничения бюджетов», – приводит слова Брауна Autosport.