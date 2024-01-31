Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

В «Макларене» объяснили, почему ограничение бюджетов команд — выдающееся решение

В «Макларене» объяснили, почему ограничение бюджетов команд — выдающееся решение
Аудио-версия:
Комментарии

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун выразил мнение, что введение потолка расходов в Формуле-1 привело к исчезновению явных аутсайдеров.

«Я думаю, что ограничение бюджетов команд стало выдающимся решением. Да, правила ещё не идеальны, но это нормально, что в таком молодом регламенте есть некие лазейки, над которыми ФИА сейчас работает.

Макс Ферстаппен провёл выдающийся и доминирующий сезон, если говорить о нём или его команде. Но если вычесть Макса из этого уравнения, мы получим сезон, в котором впервые в истории пять разных команд имели семь или более подиумов.

Я не могу вспомнить команду Формулы-1, которая занимала бы 10-е место в Кубке конструкторов, но регулярно боролась за попадание в третий сегмент квалификации. Думаю, мы все привыкли, что 10-я команда чемпионата обычно уступала времени поула около трёх секунд.

Так что я считаю, что введение потолка расходов привело к желаемым последствиям и повысило уровень конкуренции. Я могу сказать вам, что в пелотоне нет ни одной команды, которой было бы не под силу выйти в третий сегмент квалификации. Это и есть главное последствие введения ограничения бюджетов», – приводит слова Брауна Autosport.

Материалы по теме
Зак Браун: нет такой суммы, за которую «Макларен» готов отпустить Норриса
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android