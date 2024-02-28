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Пётр Алёшин: Куцков — чемпион мира по картингу. Почему его папа бегает с протянутой рукой?

Пётр Алёшин: Куцков — чемпион мира по картингу. Почему его папа бегает с протянутой рукой?
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Менеджер российского гонщика Формулы-3 Никиты Бедрина и ряда других молодых пилотов Пётр Алёшин рассказал о проблемах с развитием карьеры чемпиона мира по картингу Кирилла Куцкова.

«Кирилл Куцков — чемпион мира по картингу. Их во всём мире мало, а в России это вообще первый. Почему его папа сейчас бегает по Европе с протянутой рукой, пытается что-то найти? Вот они получили какие-то скидки в чемпионате Ф-4 Саудовской Аравии. Но ведь уровень этого чемпионата — ну вы понимаете… Это слабый уровень, на их гонки по сравнению с гонками в Эмиратах без слёз не взглянешь. Но мальчик едет там, где есть возможность. Насколько я понимаю, саудиты дали ему серьёзные преференции, чтобы затащить его в этот чемпионат.

Сейчас время практически судорожных поисков каких-то вариантов. Мы должны подумать, как точечно поддержать из России наших самых талантливых и интересных ребят. Если мы их угробим, то других не будет ещё очень долго. Если ты делаешь перерыв в спорте на два-три года, то дальше возродить его на высоком уровне не получится: потребуется десять лет, чтобы растить всё с нуля. А нынешние ребята, которые могли бы привозить кубки и медали, в лучшем случае станут тренерами», — заявил Алёшин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Кустову.

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