«Будет ли Антонелли в «Мерседесе»? Я бы сказал, да. А Бедрин по чистой скорости не хуже».

В феврале, когда уже почти не ждали, пришла приятная новость: россиянин Никита Бедрин всё-таки проведёт второй сезон подряд в Формуле-3. Из-за проблем с финансированием казалось, что шансов на это почти не осталось, но поддерживающая Бедрина команда PHM всё-таки посадила Никиту в последний свободный кокпит. Что теперь ждёт россиянина, пропустившего большую часть тестов и оказавшегося в объективно не самой сильной конюшне? Об этом и многом другом мы поговорили с менеджером Бедрина и ряда других молодых гонщиков Петром Алёшиным.

«Бедрин не был готов к Формуле-3»

— Пётр, как проходит эта зима для вас и для ваших гонщиков?

— Складывается достаточно обычно, что даже странно. Последние четыре года мы стараемся проводить зиму на чемпионатах в ОАЭ: там хорошие серии для подготовки к основному сезону. Особенно это важно для тех, кто готовится к своему первому формульному сезону. Просто представьте: в Эмиратах пять этапов, то есть человек проедет 10 квалификаций и 15 гонок. Вот какой огромный багаж получается при фактически нулевом опыте. А если человек окажется на старте чемпионатов в Испании или Италии без этого багажа? Разница принципиальная! Серии в Эмиратах — это хорошая практика и перед выступлениями во ФРЕКА, Формуле-3 и Формуле-2.

— Если перейти к конкретным пилотам, то начнём с Никиты Бедрина. Верно ли будет сказать, что до последнего времени план был в том, что он поедет во ФРЕКА, но всё же удалось заполучить место в Ф-3?

— Я пока не могу рассказать историю целиком. Просто потому, что точка с выступлениями Никиты ещё не поставлена: в ближайшее время будут дополнительные новости по его карьере в этом сезоне. Но могу сказать, что да, вопрос с Формулой-3 решался уже зимой. Разумеется, важным условием стал приход в команду PHM очень серьёзных партнёров. Любая команда заинтересована в каком-то стратегическом партнёрстве. В PHM всё по большей мере висело на одной компании, и когда появляется партнёр, это всегда здорово. И это позволяет существенно меньше зависеть от бюджетов, которые приносят гонщики, и, соответственно, быть более гибкими при их выборе.

— В том числе благодаря новым партнёрам удалось и Тейлора Барнарда отправить на повышение в Формулу-2?

— Думаю, да. Это было комплексное решение.

Никита Бедрин на подиуме очередной гонки Формулы-4 ОАЭ Фото: Из личного архива Петра Алёшина

— Чем Тейлор был так крут, что в 2023 году ему удавалось по большей части опережать Никиту и, соответственно, заработать это повышение?

— Здесь всё просто. Во-первых, как вы правильно заметили, он очень крутой пилот. Но самое главное, что он всё-таки почти на два года старше. Если одному пилоту 19 лет, а другому — 21, то разница менее существенная, чем между 17 и 19. Никита не просто был не готов конкурировать с Барнардом или кем-то ещё. Он не был готов к Формуле-3. В чём я не сомневался и о чём предупреждал PHM. Никита — перспективный пилот, но если тебе только исполнилось 17 лет и у тебя не было серьёзной тестовой программы, то просто сесть «с листа» из Формулы-4 в современную Формулу-3 — это достаточно авантюрное решение.

Никита проделал очень большую работу в прошлом сезоне, как и вся команда. В последней трети сезона результаты пошли — мы, что называется, «раскатились». Но этого потребовало сверхусилий и времени. Это объективные вещи. Спортсмен должен быть готов к категории, в которой он будет выступать.

— Сейчас Никита готов? Он пропустил часть зимних тестов Ф-3.

— Да, пропустил прошлогодние тесты целиком. Но я считаю, что ментально и физически сейчас он готов к Формуле-3. Конечно, было бы лучше те тесты проехать, но получилось, как получилось. Будем работать с тем, что есть.

Никита Бедрин в составе команды PHM Фото: Из личного архива Петра Алёшина

— Как оцениваете уровень команды? В 2023-м «Йенцер», где выступали Бедрин и Барнард, смотрелся поживее PHM.

— В моём положении давать оценку команде, за которую едет мой пилот, как минимум неполиткорректно. Могу только сказать, что это молодая команда со всеми вытекающими последствиями. Но мы делаем всё возможное, чтобы работать на благо PHM, на её развитие. Как я понимаю, в прошлом году, после покупки у «Хароуза», структура осталась практически нетронутой. А вот зимой структуру серьёзно изменили, состав омолодился. Посмотрим, как всё будет выглядеть на практике. Может, у меня это возрастное, но считаю, что более устоявшиеся коллектив я считаю более надёжными — по крайней мере, на первых этапах. Но ничего плохого сказать не могу, будем работать все вместе.

— Как оцениваете последние тесты перед стартом сезона?

— Работу Никиты на этих тестах я оцениваю очень высоко. А поверьте, услышать такую оценку из моих уст можно нечасто! Это была большая хорошая работа. Что касаемо результатов, я, конечно, недоволен. Я вижу проблемы, которые могут возникнуть на первом этапе в Бахрейне. Конечно, проведённая работа поможет, и команда сделает всё возможное, чтобы эти проблемы ушли или стали меньше. Но я привык всегда быть пессимистом. В Бахрейне нас ждёт очень непростой этап.

— Что за проблемы?

— Ничего секретного я не назову, если скажу, что с прогревом трассы наша скорость уходит. А трасса в Бахрейне, конечно, будет тёплой. Делать какие-то обобщения насчёт других трасс не хочу — такие проблемы были именно в Бахрейне.

— Какой результат Никиты по итогам сезона вас удовлетворит?

— Это будет сильно зависеть от прогресса команды. Меня удовлетворит результат, если это будет профессиональная работа лидера команды, профессиональная пилотская работа — чтобы это было всем очевидно. Никита — быстрый гонщик, все это прекрасно знают. Но помимо скорости есть и другие необходимые качества. Без них говорить о каких-либо серьёзных успехах в спорте нельзя. Посмотрим, как Никита будет работать. Со своей стороны я, естественно, буду помогать.

Никита Бедрин на тестах перед стартом сезона Формулы-3 Фото: Из личного архива Петра Алёшина

«Если сейчас популярно слово «патриотизм», то давайте его использовать в правильном ключе»

— Как выглядит идеальный карьерный план Бедрина? Сильный сезон в Ф-3 и попытка запрыгнуть в PHM в Формуле-2?

— В идеале — выигрываем Формулу-3, в следующем году — Формулу-2, а в 2026-м садимся в Формулу-1. Это идеал, но жизнь, боюсь, будет несколько отличаться! У нас настолько всё сложно, настолько всё зависит от денег, от спонсоров, от политики той или иной команды. Я сейчас затрону крайне болезненную тему. Когда у тебя есть хороший российский пилот и у него есть поддержка из России, есть спонсоры, которые хотят куда-то его продвинуть, это одно дело. И совсем другое, если ты можешь искать спонсоров только за рубежом и в расчёт идёт только коммерческая составляющая. Разница принципиальная.

Наверное, я не могу привести в пример ни одного примера топового пилота, кроме Бедрина, кто вообще не имел бы какой-то национальной поддержки. Я считаю, это неправильно. Да, сейчас очень непростые времена, но если сейчас очень популярно слово «патриотизм», то давайте его использовать в правильном ключе и поддерживать наши спортсменов в зарубежных соревнованиях, раз они могут в них участвовать. Все прекрасно понимают: независимо от того, какая у кого спортивная лицензия, это наши русские ребята.

— А команда не может сказать, что для неё сейчас неприемлемо сотрудничество с любым спонсором из России? Или что банки запрещают денежные переводы?

— Кто хочет, тот найдёт способ. А кто не хочет, найдёт причину. Конечно, прямое сотрудничество с большинством российских компаний сейчас невозможно, они не могут вешать свои логотипы. Но кто запрещал, например, Российской автомобильной федерации помогать нашим спортсменам? Почему РАФ или любая другая общественная организация не может стать аккумулятором средств для помощи гонщикам из России?

— А как их дальше перевести, эти деньги?

— Этот вопрос так или иначе решается, раз он решается на уровне частных лиц — родителей, у которых дети ездят в картинге или «формулах». Я считаю, что задача РАФ — в том числе организовывать помощь нашим ведущим спортсменам. У нас что, много Бедриных? Да он один сейчас в «формулах» едет на серьёзном уровне. Почему в этом мальчике заинтересованы немцы и арабы, но нет никакой поддержки из России? Считаю, это совершенно неправильно.

— Вам скажут — ну как РАФ может помогать «нейтральному» спортсмену или, тем паче, гонщику, который выступает под флагом Италии.

— Ребята, он русский, с русским паспортом! Этого недостаточно? Все вокруг в спорте знают, что Никита Бедрин — русский. И когда я решаю вопрос по его поддержке иностранцами, естественно, мне приходится сталкиваться с вопросами из-за того, что он русский — ни у кого нет сомнений, чей он пилот. У нас-то почему возникают такие вопросы?

— Вы общались с Сергеем Сироткиным или кем-то ещё из РАФ?

— Я общался с Сергеем, и он обещал взять на контроль этот вопрос. Мы разговаривали с ним во время тестов Ф-3 в Бахрейне, посмотрим. Какие шансы? Ну, это же не рулетка. Должно быть общее понимание людей, причастных к нашему любимому виду спорта, и их общее желание, воля помогать нашим ребятам.

Сколько у нас хороших ребят в картинге! Да чего далеко ходить — Стёпа Антонов стал 11-м в мировом картинговом рейтинге 2023 года. Очень интересный мальчик, давно за ним наблюдаю. Но у папы финансы поют романсы — получается, Стёпа теперь навсегда сгинет? Россия останется без спортсмена.

Или Кирилл Куцков — чемпион мира по картингу. Их во всём мире мало, а в России это вообще первый. Почему его папа сейчас бегает по Европе с протянутой рукой, пытается что-то найти? Вот они получили какие-то скидки в чемпионате Ф-4 Саудовской Аравии. Но ведь уровень этого чемпионата — ну вы понимаете… Это слабый уровень, на их гонки по сравнению с гонками в Эмиратах без слёз не взглянешь. Но мальчик едет там, где есть возможность. Насколько я понимаю, саудиты дали ему серьёзные преференции, чтобы затащить его в этот чемпионат.

Программа «СМП Рейсинг» дала огромный толчок российскому автоспорту — ребята, которых она поддерживала, ездят до сих пор. Пользуясь случаем, передаю огромную благодарность Борису Ротенбергу за то, что он сделал и до сих пор делает для нашего спорта. Понимаю прекрасно, что сейчас программу в таком виде сделать невозможно. Но мы должны подумать, как точечно поддержать из России наших самых талантливых и интересных ребят. Если мы их угробим, то других не будет ещё очень долго. Если ты делаешь перерыв в спорте на два-три года, то дальше возродить его на высоком уровне не получится: потребуется десять лет, чтобы растить всё с нуля. А нынешние ребята, которые могли бы привозить кубки и медали, в лучшем случае станут тренерами.

Поддержка этих ребят стала бы прямым проявлением того самого патриотизма. Патриотизм же должен быть не только на плакате. Вот наши граждане, наши русские парни выступают на самом высоком уровне соревнований — поддержите их! В некоторых видах спорта россиянам вообще запретили выступать, так давайте поддержим там, где можем.

Кирилл Куцков Фото: Из личного архива Петра Алёшина

— Как я понимаю, вы никакого негативного отношения к россиянам сейчас в международном автоспорте особо не замечали?

— В спорте я такого негатива вообще не встречал. Да и на бытовом-то уровне тоже. В спорте, где все друг друга знают годами, политические бури мало затрагивают бытовые отношения. Я не вижу, чтобы, например, к Никите Бедрину или лично ко мне кто-то стал плохо относиться. Другое дело, что когда разговор заходит о серьёзной поддержке, то, конечно, у людей возникают определённые сомнения. Они видят дополнительные риски — например, банально задают вопрос, можно ли русским выступать или можно ли с ними сотрудничать. Но серьезных проблем нет.

— Вообще в PHM ведь собралась настоящая русская ячейка?

— Так вышло. Когда PHM делала фактически новую команду Ф-4, пусть и на базе «Мюке», то им были нужны специалисты. Раз сейчас ты работаешь с русским пилотом, то у этого пилота будут знакомые с ним русские специалисты — почему их не пригласить, если у них достойный уровень? Они начали работать с Никитой в марте 2022 года, и вместе с ним они получили, например, Машу Бадалову, которая много лет работала в Формуле-4 инженером и тренером многих пилотов. Понятно, что она попала в поле зрения PHM — в том числе через меня. Хорошие специалисты всегда нужны. Вообще забавно, что хоть PHM — немецкая команда, но там работает куча испанцев и итальянцев, а немцев — меньше всего!

«Без поддержки Куцков сгинет. У нас много чемпионов мира по картингу?»

— Вы упомянули Кирилла Куцкова. Верно ли сказать, что он не ваш подопечный, но вы пытаетесь как-то помогать?

— Я ему помогаю. Конечно, я заинтересован в том, чтобы такие пилоты, вчерашние яркие картингисты, не пропали. Повторюсь, у нас не много чемпионов мира по картингу. Невозможно представить, как человек проявит себя в «формулах», но если мы в принципе не даём человеку возможности себя проявить, если он едет в команде четвёртого эшелона и без тестов, потому что на них просто нет денег, то как узнать, хороший это пилот или нет? Он гарантированно будет в конце.

— Пока чётких планов на этот год нет?

— Ничего непонятно. Сейчас время практически судорожных поисков каких-то вариантов. Знаете, любят говорить, что времена сейчас тяжёлые, а автоспорт — дело дорогое. Но я эту фразу слышу с 1996 года! Да, может показаться, что затраты на одного гонщика выше, чем на одного теннисиста или хоккеиста. Но сколько у нас людей занимается автоспортом в масштабах страны? Если мы говорим про топ-уровень, то нужны деньги условно на десять человек — это небольшие деньги для абсолютно любого вида спорта. Поэтому я говорю, что изыскивать возможности для помощи можно и нужно! Это не так дорого, как кажется.

Без поддержки сейчас сгинет Куцков, уйдёт в картинговую категорию KZ. Посмотрите, кстати, сколько наших русских ребят пересели в этом году в KZ. Они туда пересели не потому, что у них денег, а потому что у них совсем нет денег! Вот и остаются в картинге, чтобы вообще не остаться без руля. Зачастую они вообще ничего не платят командам за выступления. В «формулы» их никто бесплатно не посадит, потому что это новички, а в картинге это люди с именами, которые нужны всем командам.

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— С кем вы ещё сейчас работаете помимо Бедрина и Куцкова?

— Я работаю с Викой Блохиной, Максимилианом Поповым. По мере возможностей стараюсь помогать Стёпе Антонову, про которого уже говорил.

— Какие в этом году планы выступлений у Блохиной и Попова?

— В общем и целом планы понятны процентов на 90, но объявить их ещё не могу. Опять же, всё не так просто по финансовым причинам. Но этот сезон, тьфу-тьфу-тьфу, нарисован. Вот опять же — у России в «формулах» ездит много девочек? Ей бы устроить хорошую тестовую программу, поднатаскать. Ей нужен накат, нужен хороший фитнес, хороший физиотерапевт, который сопровождал бы её на гонках. А у неё нет ничего! Её не взяли в Академию Ф-1 — чистая политика. А что касается совместных гонок с мальчиками, то я уже не раз говорил: на мой взгляд, парни и девушки не должны выступать вместе.

Виктория Блохина Фото: Из личного архива Петра Алёшина

— Насколько помню, Вика могла попасть в Академию Ф-1 год назад. В этом году было близко?

— В этом близко не было. Ничего не получилось, как я ни пытался. Просто вежливый отказ — и всё. Хотя по уровню она абсолютно адекватна этой серии. Мы могли оказаться в ней в прошлом году, а в этом они изменили какие-то политические концепции.

— Может, следовало зацепиться год назад?

— Я считаю, что да. Но был ряд причин, о которых я не буду сейчас говорить. Плюс тогда не всё было понятно, это была новая история, а мы помним бесславный конец W Series.

— Академия Ф-1 тоже какая-то странноватая.

— Любая серия с централизованным финансированием странноватая. Но здесь бюджет частично от самой серии, частично — от пилотесс. Мне кажется, здесь всё более надёжно. Дают бюджет — и слава богу, если они будут всё делать разумно.

«Даника Патрик в IndyCar — это очень странная история»

— Раз мы заговорили про девушек, то интересно ваше мнение по Дориан Пен. Есть ощущение, что она прямо выделяется на фоне остальных — может, вот та пилотесса-уникум, которая теоретически может добраться до Формулы-1? Ну, для начала — не быть в конце решётки Ф-3 и Ф-2?

— Вот вы правильно сказали про конец решётки. Я не верю, что какая-либо девушка может выступать успешно в современных Формуле-3 или Формуле-2. Обратите внимание, что в этом году во ФРЕКА немного меняют геометрию передней подвески, чтобы девушкам было легче крутить руль. Даже на этой машине усилия для девушек чрезмерные! Я это знаю очень хорошо по той же Вике Блохиной. Она занимается чем только может и не может, но все равно чисто физически не способна повернуть руль в ходовом повороте так, как нужно. Понимает, что надо делать, но физически не может повернуть…

Давайте посмотрим, как этот сезон в Формуле-3 проедет София Флёрш. Она сейчас находится в очень хорошей команде, очень хорошо подготовлена физически, подкачана — думаю, лучше всех девушек. Но просто невозможно конкурировать на одном уровне с мужиками в физически тяжёлых видах спорта!

— То есть если вернуться к Пен, то, судя по Формуле-4, она может обладать должным талантом, но физиология не оставляет ей шансов?

— Сколько Пен, 20 лет? А вокруг мальчишки, которым 15. И это Формула-4, которая относительно легко управляется, без больших физических нагрузок на педали и руль. Плюс Эмираты, где нет «держака». Давайте посмотрим, как будет развиваться история дальше. Но вы приведите мне хоть один пример успешной девушки-пилотессы в тяжёлой формульной машине.

— Даника Патрик в IndyCar?

— Это очень странная история. Ну не могла она давить 120 килограммов по 15 раз на круге и ехать так три часа. Не могла! У неё субтильное телосложение, она вовсе не здоровенная… Знаете, вот когда Миша (Алёшин. — Прим. «Чемпионата») пришёл в IndyCar, он был очень хорошо готов физически: в Формуле «Рено» 3.5 был одним из лучших по форме, а там тяжёлая машина. Но ему сказали: «Парень, тебе надо подъесться и подкачать мышц — килограмма 2-3». Это ему медкомиссия сказала! Поэтому, скажем так, у меня есть сомнения по Данике Патрик, хотя, безусловно, она девушка талантливая и очень быстрая.

— Мы немного затрагивали тему возраста — вы в частности говорили, что Бедрин в 17 лет был банально не готов в Формуле-3. В ответ можно возразить — а как же Макс Ферстаппен, который дебютировал в Ф-1 в 17 с половиной лет?

— На самом деле, Макс не был полностью готов к Формуле-1. Если вы помните его первый сезон, то сколько он там ошибался? Ещё можно было годик покататься в младших сериях. Но он был звёздным талантом, а папа Йос с точки зрения менеджмента делал всё очень грамотно: Макс долгое время оставался «свободным радикалом», не входил ни в какую программу. Единственное, я до сих пор не согласен с одним решением Йоса, мы с ним спорили: он хотел посадить Макса в класс KZ, а я считал это совершенно бессмысленной тратой года. Если ты собираешься дальше выступать в «формулах», сажай его, скажем в Формулу «Абарт» и он вынесет в десять раз больше информации. Но Йос – человек старой закваски, сам выступал в KZ, и поэтому Макс тоже проехал там год.

Макс — мальчик очень талантливый, быстрый, упёртый. Я его знаю лет с 12. Да, он был готов лучше в свои 17-18 лет, чем многие сверстники. Но повторюсь: в дебютный сезон в Ф-1 было ясно, что скорость при нём, но ментально он был ещё недостаточно взрослым. Всё нужно делать вовремя. Нужно смотреть на конкретного человека. Все мальчишки взрослеют по-разному: один уже в 16 лет настоящий мужичок практически со взрослым менталитетом, а другой в 17 — пацан пацаном. Единого рецепта здесь нет и быть не может. Вот и пример того же Бедрина, который мне очень нравится как пилот. Но я прекрасно понимал, что с ходу идти в Формулу-3 ему рано.

Никита Бедрин Фото: Из личного архива Петра Алёшина

«Антонелли в «Мерседесе»? Большая вероятность, что так и будет»

— 17-летнего Антонелли сейчас чуть ли не сажают на следующий год в «Мерседес». Теоретически это возможно?

— Моё мнение — да. Считаю, есть большая вероятность, что так и будет. Такие вещи готовятся заранее. Кто такой Антонелли, в принципе всем понятно, и мнение о нём за 2024 существенно не изменится. Вот ваше мнение — кто кого победит в этом году в «Преме» в Формуле-2?

— Я думаю, Берман. Скорость у него была, плюс есть опыт. И я слышал немало мнений, что сравнивать Антонелли с Ферстаппеном всё-таки не стоит.

— Давайте поспорим на сто евро!

— Главное, чтобы курс не вырос, а то я разорюсь.

— Знаете, вот все в нашей команде — Бедрин, Тасанапол, Дюфек — поспорили со мной на сотку, поставив на Бермана. Конечно, когда они все втроём так поставили, я задумался, что, может, перестал что-то понимать в автоспорте. Но я уверен, что у Антонелли очень хорошее будущее в Формуле-2. И как бы нелепо это ни звучало, я совершенно не исключаю вероятности, что на будущий год его пересадят в «Мерседес».

— Для этого ему надо поехать, как Леклер и Пиастри.

— Почему нет? Если его менеджмент считает, что он готов после победы во ФРЕКА сразу перейти в Формулу-2, почему нет? Летом ему исполнится 18 лет — не вижу проблем. Учитывая его послужной список и то, какие опытные люди принимают решения вокруг его, я уверен, что эти решения выверенные.

— Вероятно, они планировали посадить его в 2025-м в «Уильямс», а тут взял и ушёл Хэмилтон.

— Мы с вами не знаем, как на самом деле обстоят дела. Вот вы исключаете вариант, что это была простая двухходовка Хэмилтон-Антонелли? Я такого не исключаю. Да, если не блеснёт, то могут оставить ещё на сезон в Формуле-2 или используют вариант с «Уильямсом». А может, он поедет сверхбыстро. Он очень неплохо проехал первые тесты в Бахрейне. Машина Формулы-2 исключительно сложная, сильно отличается от других категорий. Те рецепты, которые работали во ФРЕКА или Формуле-3, здесь не работают — надо кардинально перестраивать езду. И Антонелли проехал на тестах очень хорошо. Посмотрим, как поедет в сезоне. Не исключаю, что ему будет достаточно не взять титул, а просто оказаться лидером внутри команды, чтобы пойти дальше.

— В Бермана вы не особо верите, получается?

— Я Бермана и людей вокруг него знаю прекрасно. Это хороший гонщик, я бы даже сказал — очень хороший. Но посмотрим. Мне всё-таки кажется, насколько я понимаю политическую ситуацию, что в этом сезоне многие вещи для Антонелли уже могли быть отчасти решены. Его менеджмент мог сделать определённые заготовки, в том числе в плане продвижения в Ф-1. Когда вообще у Италии в последний раз была суперзвезда в Формуле-1?

— Наверное, Аскари.

— Вот, очень давно. А Антонелли может стать такой суперзвездой. Вы же представляете, что значит Ферстаппен для Нидерландов, какой это коммерческий проект? А теперь представьте Италию, которая существенно больше Нидерландов. Соответственно, какой это может быть бизнес-проект для страны.

— Но у них есть «Феррари».

— Это другое. Одно дело — болеть за команду. Но сколько людей в Италии будет болеть за своего спортсмена! Сколько людей переживало на чемпионате мира за Аргентину и сколько конкретно за Месси? Да они знать не знали эту Аргентину, а за Месси болели! Мы помним, что сделало имя Шумахера для немецкого автоспорта и какие деньги заработаны на его имени. То же самое может произойти с Антонелли в Италии, и люди, которые готовят этот проект, прекрасно это понимают. Конечно, я могу ошибаться, но не думаю, что ошибаюсь.

«Я бы хотел, чтобы в 2025 году Бедрин оказался в Формуле-2»

— В конце интервью давайте проведём блиц-прогноз на 2025 год. Антонелли в «Мерседесе»?

— Я бы сказал, да.

— Берман в «Хаасе»?

— Да. Там тоже большие деньги.

— Кто-то ещё из Формулы-2 попадёт в Формулу-1?

— Маловероятно. Но я не столь большой специалист по делам в Формуле-1, не столь пристально слежу за политикой в менее крупных командах, потому что это меня не касается: к сожалению, прямо сейчас передо мной не стоит задача посадить своего пилота в Ф-1. Условный Бедрин тоже мог бы стать национальным проектом для России, но… Антонелли ведут, сажают в лучшие команды — двигаются абсолютно профессионально и последовательно. Почему его не любят в пилотской среде, почему говорят, что он как гонщик не особо что-то из себя представляет? Потому что человек всегда оказывается в лучшем месте.

Если сравнивать Антонелли как пилота с Бедриным, то я не уверен, что Антонелли был бы сильно лучше. Я думаю, они очень близки по уровню. Очень хорошо знаю обоих с картинга, в том числе их сильные и слабые стороны. Просто должна быть поддержка. Хотим мы видеть русского в Формуле-1 или в других гонках топ-категории? Тогда должна быть некая воля, программа. Пример Антонелли показывает, как всё работает. Его ждёт светлое будущее в Ф-1.

Никита Бедрин Фото: Из личного архива Петра Алёшина

— У Барнарда есть шансы когда-нибудь запрыгнуть в «Макларен»?

— Тейлор по пилотскому уровню очень хорош. Если будет соответствующая программа и поддержка, не вижу проблем. Но посмотрим, как Барнард поедет в Формуле-2. Опять же, если сравнивать Барнарда и Бедрина, то Никита поперспективнее, природная скорость у него повыше. Барнард просто опытнее, старше. Я бы сказал, он профессиональнее. Возможно, в этом году эта разница нивелируется, а в прошлом году она была заметна. Тейлор просто был взрослее. Он умел лучше расставлять акценты, понимал, над чем нужно работать, как решить ту или иную проблему.

Почему я говорю, что сейчас Бедрин готов к Формуле-3? Он сейчас смотрит на команду и машину другими глазами. Теперь нет восторженности, это просто тяжёлая работа: надо тащить команду, развивать машину, работать на симуляторе. А по чистой скорости не думаю, что Бедрин был бы хуже Антонелли.

— Последний вопрос-прогноз. Где будет Никита Бедрин в 2025 году?

— Если всё будет хорошо, то в Формуле-2. Я бы хотел, чтобы он там оказался. Так или иначе, там, где можно сделать ещё один шаг наверх. Но это вопрос с очень многими неизвестными. Например, как будет развиваться политическая ситуация в Форумле-2 и в целом. Как всегда, политические и финансовые моменты. Планы могут быть любые, но чем дальше, тем больше они зависят от денег. Подстраиваемся под ситуацию, которая есть. Конечно, если бы у меня имелся бюджет на Формулу-2, Никита там бы поехал в лучшей команде.

Я верю в нашу нынешнюю команду, верим, что у нас получится совместная плодотворная работа. Делай, что должно, и будь что будет. Пользуясь случаем, хочу сказать спасибо PHM, инвестиционному фонду AIX и Дмитрию Сапгиру, которые поддерживают Никиту. А мальчик хороший! Поддержать бы и других мальчиков и девочек, которые ещё моложе…