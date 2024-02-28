Ральф Шумахер назвал условие, при котором Феттель может вернуться в Формулу-1

Бывший немецкий пилот Формулы-1 Ральф Шумахер поделился мнением о возможном возвращении в «Королевские гонки» своего соотечественника Себастьяна Феттеля. Ранее сообщалось, что Феттель может занять место Льюиса Хэмилтона в «Мерседесе».

«До тех пор, пока [в Формуле-1] не будет использоваться синтетическое топливо, он не вернётся. Играет ли сейчас роль возраст гонщиков? Меньше, чем раньше, но нынешняя тенденция меня беспокоит. Пилоты становятся всё старше и старше. Не поймите меня неправильно, Фернандо Алонсо по-прежнему блестяще пилотирует. Но я беспокоюсь о молодёжи», — приводит слова Шумахера Bild.

Напомним, Хэмилтон будет выступать в составе «Мерседеса» в 2024 году, после чего перейдёт в «Феррари».