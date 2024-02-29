Пилот Формулы-3 по ошибке уехал не на тот пит-лейн во время квалификации

Пилот команды PHM AIX Racing австриец Джошуа Дюфек во время квалификации этапа Формулы-3, который проходит в эти дни в Бахрейне, по ошибке заехал не на тот пит-лейн.

Дюфек ошибся в четвёртом повороте и вместо того, чтобы повернуть и выйти на прямую, проехал прямо и оказался на въезде на пит-лейн, который используется не для работы механиков, а для транспортировки автомобилей в паддок гонок поддержки.

Команда сказала гонщику возвращаться на трассу, а судьи изучают инцидент и могут вынести Дюфеку штраф.

Напомним, в составе команды PHM AIX Racing в Формуле-3 в этом году выступает Никита Бедрин, для которого это уже второй сезон в первенстве. В 2023 году Бедрин дважды поднимался на подиум гонок Ф-3. Этапы чемпионата проходят в те же уикенды, что и гонки Формулы-1.