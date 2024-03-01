16-летний юниор «Ред Булл» выиграл дебютную гонку в Формуле-3, Бедрин — 13-й

16-летний гонщик команды «Према» Арвид Линдблад одержал победу в первой гонке Формулы-3 сезона 2024 года в Бахрейне. Линдблад вырвался в лидеры, совершив обгон за три круга до конца гонки. Второй результат продемонстрировал Лоуренс ван Хупен из «АРТ», а топ-3 замкнул Леонардо Форнароли из «Трайдента». Никола Цолов («АРТ») был четвёртым. Никита Бедрин — 13-м.

Линдблад является юниором «Ред Булл». Нынешний сезон Формулы-3 для него дебютный.

Формула-3. Бахрейн. Гонка:

1. Арвид Линдблад – 1.52,198.

2. Лоуренс ван Хупен +5,4.

3. Леонардо Форнароли +5,5.

4. Никола Цолов +6,7.

5. Тим Трамниц +6,9.

6. Макс Эстерсон +8,4.

7. Габриэле Мини +8,4.

8. Мари Боя +9,1.

9. Оливер Гёте +9,9.

10. Сами Мегетуниф +11,2.

...13 Никита Бедрин +14,9.