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16-летний юниор «Ред Булл» выиграл дебютную гонку в Формуле-3, Бедрин — 13-й

16-летний юниор «Ред Булл» выиграл дебютную гонку в Формуле-3, Бедрин — 13-й
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16-летний гонщик команды «Према» Арвид Линдблад одержал победу в первой гонке Формулы-3 сезона 2024 года в Бахрейне. Линдблад вырвался в лидеры, совершив обгон за три круга до конца гонки. Второй результат продемонстрировал Лоуренс ван Хупен из «АРТ», а топ-3 замкнул Леонардо Форнароли из «Трайдента». Никола Цолов («АРТ») был четвёртым. Никита Бедрин — 13-м.

Линдблад является юниором «Ред Булл». Нынешний сезон Формулы-3 для него дебютный.

Формула-3. Бахрейн. Гонка:

1. Арвид Линдблад – 1.52,198.
2. Лоуренс ван Хупен +5,4.
3. Леонардо Форнароли +5,5.
4. Никола Цолов +6,7.
5. Тим Трамниц +6,9.
6. Макс Эстерсон +8,4.
7. Габриэле Мини +8,4.
8. Мари Боя +9,1.
9. Оливер Гёте +9,9.
10. Сами Мегетуниф +11,2.
...13 Никита Бедрин +14,9.

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