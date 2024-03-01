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Мэлоуни выиграл спринт Формулы-2 в Бахрейне, Кроуфорд — 2-й, Хосеп Марти — 3-й

Мэлоуни выиграл спринт Формулы-2 в Бахрейне, Кроуфорд — 2-й, Хосеп Марти — 3-й
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Пилот команды «Роден» Зейн Мэлоуни выиграл короткую гонку первого этапа Формулы-2, который проходит в эти дни в Бахрейне.

С поул-позиции стартовал Джек Кроуфорд, но на 8-м круге Мэлоуни захватил лидерство, создал себе довольно уверенный отрыв и довёл дело до победы. Вторым финишировал пилот «Хайтек» Джек Кроуфорд. Замкнул призовую тройку Хосеп Марти из «Кампоса».

Юниор «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли финишировал 14-м. Оливер Берман занял 16–е место.

Формула-2. Бахрейн, спринт (топ-10):

1. Зейн Мэлоуни («Роден») — 42:13.726
2. Джек Кроуфорд («Хайтек») +5.4
3. Хосеп Марти («Кампос») +7.0
4. Исак Хаджар («Кампос») +9.7
5. Габриэл Бортолето («Invicta Virtuosi») +18.3
7. Зак О'Салливан («АРТ») +20.1
8. Деннис Хаугер («МП Моторспорт») +21.0
9. Ритомо Мията («Родин») +21.4
10. Рихард Версхор («Трайдент») +21.8

Формула-2 2024. Этап 1, Сахир, Бахрейн
Гран-при Бахрейна. Гонка 1 (23 круга)
01 марта 2024, пятница. 17:15 МСК
Окончено
1
Зейн Мэлоуни
Rodin Motorsport
2
Джек Кроуфорд
DAMS
+5.4
3
Хосеп Мария Марти
Campos Racing
+7.0
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