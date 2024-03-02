Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Опубликована стартовая решётка Гран-при Бахрейна Формулы-1

Опубликована стартовая решётка Гран-при Бахрейна Формулы-1
Аудио-версия:
Комментарии

Международная автомобильная федерация опубликовала итоговую стартовую решётку гонки Гран-при Бахрейна Формулы-1. Начало гонки запланировано на 18:00 по мск.

Формула-1. Гран-при Бахрейн. Стартовая решётка:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)
2. Шарль Леклер («Феррари»)
3. Джордж Расселл («Мерседес»)
4. Карлос Сайнс («Феррари»)
5. Серхио Перес («Ред Булл»)
6. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)
7. Ландо Норрис («Макларен»)
8. Оскар Пиастри («Макларен»)
9. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)
10. Нико Хюлькенберг («Хаас»)
11. Юки Цунода («РБ»)
12. Лэнс Стролл («Астон Мартин»)
13. Александер Албон («Уильямс»)
14. Даниэль Риккардо («РБ»)
15. Кевин Магнуссен («Хаас»)
16. Валттери Боттас («Кик-Заубер»)
17. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер»)
18. Логан Сарджент («Уильямс»)
19. Эстебан Окон («Альпин»)
20. Пьер Гасли («Альпин»).

Материалы по теме
Стартует новый сезон Формулы-1 — кто станет главным соперником Ферстаппена? LIVE!
Live
Стартует новый сезон Формулы-1 — кто станет главным соперником Ферстаппена? LIVE!
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android