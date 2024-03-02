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Формула-1 опубликовала совместное фото всех пилотов перед первой гонкой 2024 года

Формула-1 опубликовала совместное фото всех пилотов в преддверии первой гонки сезона, которая состоится сегодня, 2 марта, в Сахире (Бахрейн).

Фото: Formula-1

Напомним, начало гонки запланировано на 18:00 по московскому времени. Победителем квалификации стал фаворит сезона и пилот команды «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен.

Формула-1. Гран-при Бахрейн. Стартовая решётка:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

2. Шарль Леклер («Феррари»)

3. Джордж Расселл («Мерседес»)

4. Карлос Сайнс («Феррари»)

5. Серхио Перес («Ред Булл»)

6. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)

7. Ландо Норрис («Макларен»)

8. Оскар Пиастри («Макларен»)

9. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

10. Нико Хюлькенберг («Хаас»)

11. Юки Цунода («РБ»)

12. Лэнс Стролл («Астон Мартин»)

13. Александер Албон («Уильямс»)

14. Даниэль Риккардо («РБ»)

15. Кевин Магнуссен («Хаас»)

16. Валттери Боттас («Кик-Заубер»)

17. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер»)

18. Логан Сарджент («Уильямс»)

19. Эстебан Окон («Альпин»)

20. Пьер Гасли («Альпин»).