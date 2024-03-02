Вольф: Ферстаппен не в другой лиге – он в другой галактике

Глава «Мерседеса» Тото Вольф высказался о выступлении фаворита сезона голландца Макса Ферстаппена из «Ред Булл» на минувшем Гран-при Бахрейна. Напомним, Ферстаппен финишировал первым в гонке с преимуществом в 22 секунды.

«Макс был не в другой лиге, а в другой галактике. Экстраординарное выступление. Что же касается остальных, то мы видели различия между двумя «Феррари». Я считаю, что группа из «Феррари», «Макларена» и «Мерседеса» находилась на сопоставимом уровне.

Нам нужно сосредоточиться на себе, разобраться со своими проблемами, и если у нас получится лучше провести уикенд, то мы погоняемся с этими парнями.

Может ли «Ред Булл» выиграть все гонки? К сожалению, да. Вы должны признать уровень, они очень сильны», — приводит слова Вольфа издание Racingnews365.