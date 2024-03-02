Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Вольф: Ферстаппен не в другой лиге – он в другой галактике

Вольф: Ферстаппен не в другой лиге – он в другой галактике
Аудио-версия:
Комментарии

Глава «Мерседеса» Тото Вольф высказался о выступлении фаворита сезона голландца Макса Ферстаппена из «Ред Булл» на минувшем Гран-при Бахрейна. Напомним, Ферстаппен финишировал первым в гонке с преимуществом в 22 секунды.

«Макс был не в другой лиге, а в другой галактике. Экстраординарное выступление. Что же касается остальных, то мы видели различия между двумя «Феррари». Я считаю, что группа из «Феррари», «Макларена» и «Мерседеса» находилась на сопоставимом уровне.

Нам нужно сосредоточиться на себе, разобраться со своими проблемами, и если у нас получится лучше провести уикенд, то мы погоняемся с этими парнями.

Может ли «Ред Булл» выиграть все гонки? К сожалению, да. Вы должны признать уровень, они очень сильны», — приводит слова Вольфа издание Racingnews365.

Материалы по теме
Ферстаппен сравнялся по числу «Больших шлемов» с Михаэлем Шумахером
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android