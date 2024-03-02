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Ферстаппен сравнялся по числу «Больших шлемов» с Михаэлем Шумахером

Ферстаппен сравнялся по числу «Больших шлемов» с Михаэлем Шумахером
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Трёхкратный чемпион мира и пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен, сегодня, 2 марта, выигравший Гран-при Бахрейна, установил очередное историческое достижение.

Ферстаппен добился пятого «Большого шлема» в карьере. Так называется результат пилота, который в рамках одного уикенда завоевал поул-позицию, выиграл гонку, лидируя от старта до финиша, и проехал быстрейший круг.

Отметим, что по этому показателю Ферстаппен переместился на третье место в истории, сравнявшись с немцем Михаэлем Шумахером и итальянцем Альберто Аскари.

Рекордсмены по числу «Больших шлемов» в Формуле-1:

1. Джим Кларк (Великобритания) – 8;
2. Льюис Хэмилтон (Великобритания) – 6;
3. Альберто Аскари, Михаэль Шумахер и Макс Ферстаппен – 5.

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