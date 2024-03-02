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Макс Ферстаппен выиграл 8 гонок подряд – больше было только у него и Феттеля

Макс Ферстаппен выиграл 8 гонок подряд – больше было только у него и Феттеля
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Сегодняшняя победа в первой гонке сезона-2024 Формулы-1 на Гран-при Бахрейна стала для нидерландского пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена восьмой подряд.

Нынешняя победная серия трехкратного чемпиона мира началась в сентябре прошлого года на Гран-при Японии. Затем были победы в Катаре, американском Остине, в Мехико, Сан-Паулу, Лас-Вегасе, Абу-Даби. Сегодня он с Большим шлемом выиграл и Гран-при Бахрейна.

Этап победная серия Макса Ферстаппена является третей по числу побед подряд в истории Формулы-1. Самая длинная – 10 побед подряд принадлежит ему самому, он провёл её в прошлом году. На втором месте по этому показателю расположился немецкий гонщик Себастьян Феттель, одержавший девять побед в 2013 году.

Все эти рекорды достигнуты за рулем машин команды «Ред Булл».

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